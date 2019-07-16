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مقاتلات التحالف تقصف معسكرات ومواقع للميليشيات في صنعاء

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شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية على مواقع ومعسكرات تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابة، في العاصمة صنعاء .

وأستهدفت مقاتلات التحالف معسكر "السواد" الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، في مديرية "سنحان" جنوب العاصمة، وكبدتها خسائر فادحة .

كما شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات استهدفت "الكلية الحربية"، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في منطقة "بني الحارث"، شمال صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن سيارات إسعاف حوثية نقلت عشرات من الجثث والجرحى من معسكر السواد وكذلك الكلية الحربية.

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