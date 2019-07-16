المالكي يؤكد إعتراض وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة حوثية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، العقيد الركن، تركي المالكي، أنه تم إعتراض وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الثلاثاء، على جازان وأبها .

وذكر المالكي في تصريح نشرته وكالة واس السعودية، الطائرات المسيرة أطلقتها الميلشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة جازان وأبها.

وأشار إلى أن هذا الإستهداف الحوثي جاء في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء .. معتبراً ذلك تأكيد على إجرامها وفكرها المتطرف ضد الشعب اليمني ودول الجوار واستخدامها للأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي .

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات لضرب البنية العسكرية العدائية الإرهابية لدى الميليشيا الحوثية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.