الميسري يطمئن على محافظي تعز ولحج إثر تعرضهما لحادث مروري

إطمأن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري، في إتصالين هاتفيين اليوم الثلاثاء، على صحة محافظي لحج اللواء الركن احمد التركي وتعز نبيل شمسان.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد جاء الإتصال، إثر تعرض التركي وشمسان اليوم لحادث مروري أثناء زيارتهما لطريق هيجة العبد التي يربط بين محافظات تعز ولحج وعدن.

وأشاد الميسري في إتصاله بجهودهما والإنجازات التي تحققت في المحافظتين.

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كما اطلع الميسري خلال الاتصالين على المستجدات في المحافظتين وجهود التنسيق للتحرير والبناء .. مشدداً على ضرورة شحذ الهمم وتضافر جهود الحكومة وقيادات السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وقيادات الجبهات من أجل تطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات والدفع بتحقيق المزيد من الانتصارات في كل جبهات القتال والإشراف العملياتي عليها.

وثمن الميسري الجهود التي تبذل من قبل قيادات السلطة المحلية بلحج وتعز وبذل مزيد من الجهود حتى يتم تحقيق النصر وإنهاء الانقلاب وتأسيس دولة اليمن الاتحادي في ظل قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لدفة سفينة النجاة لليمن والشعب اليمني والخروج من أخطر مرحلة معقدة وحساسة تمر بها اليمن على مر تاريخها المعاصر .

من جانبهما عبرا محافظي تعز ولحج عن تقديرهما لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية .. مؤكدان استمرار التنسيق والتعاون بين المحافظتين لما فيه مصلحة تعزيز حضور مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الأساسية واستكمال التحرير.