شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. شاهد صور حصرية من قلب منزل حاكم دبي و زوجته الأميرة "هيا بنت الحسين" و أبنائها .. شاهد كيف كانا يعيشا حياتهما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية، مقطع فيديو لمنزل الأمير محمد بن راشد حاكم دبي، وأبناءه وزوجته الهاربة هيا بنت الحسين. واعاد الناشطون تداول المقطع، بعد انتشار قضية هروب الأميرة بنت الملك الاردني طلال بن الحسين، اخت ملك الاردن الحالي.

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