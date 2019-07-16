زعيم جماعة الحوثي يحدد للمبعوث الأممي " 3" شروط لوقف الحرب واحلال السلام في اليمن !( تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - التقى زعيم المليشيات الحوثية المدعو عبد الملك الحوثي اليوم الثلاثاء 16 يوليو2019م المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث. اخبار تهمك : Advertisements وبحسب وكالة سبأ بنسختها الحوثية فقد أكد المدعو الحوثي لغريفيث الجاهزية للسلام العادل شريطة ما أسماه وقف العدوان ورفع الحصار وفتح مطار صنعاء. وطالب الحوثي بالإسراع في إنجاز ملف الأسرى .. لافتا إلى أنه تم الموافقة خلال الفترة الماضية على ما طرحه المبعوث الأممي في لقاءاته الأخيرة في صنعاء كمقترحات منه إلا أنها قوبلت بالرفض من الطرف الآخر (في اشاره الى وفد الشرعية) واتهم زعيم المتمردين الحوثيين قوات التحالف بالاستمرار في الإجراءات التعسفية واستخدام الاقتصاد كورقة عسكرية".

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