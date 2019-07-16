شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : "الحوثيين" يعلنون شن هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطار جيزان في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث باسم قوات صنعاء الموالية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) شن هجمات جديدة بطائرات مسيرة، استهدفت مطار جيزان، جنوب غربي المملكة العربية السعودية. القاهرة - سبوتنيك. كتبت المتحدث باسم "قوات صنعاء" يحيى سريع على صفحته بموقع "فيسبوك" أن "الطيران المسير نفذ عملية واسعة باتجاه مطار جيزان الإقليمي بعدد من طائرات قاصف 2k أصابت أهدافها بدقة عالية". وأضاف سريع أن "العملية استهدفت مرابض الطائرات دون طيار، وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار".

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