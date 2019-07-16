شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قناة المسيرة تقطع الشك باليقين وتعترف بوفاة ”محمد الحوثي” .. وتبث خبرا عن ”مهدي المشاط ” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت قناة المسيرة إن مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للانقلاب بعث برقية عزاء ومواساة في وفاة محمد بن يحيى الحوثي. وأشاد المشاط في برقية العزاء التي بعثها إلى ابناء الحوثي وكافة اسرته وآل الحوثي جميعاً، بما أسماه "مناقب وأدوار الفقيد في خدمة الدين والمجتمع واصلاح ذات البين والاصطفاف في صف الوطن والشعب حيث كان عالماً عاملاً زاهداً تقياً نصيراً للمستضعفين لا يخشى في الله لومة لائم". حسب وصفه. Advertisements وادعى المشاط أن "الوطن والعلم والدين خسر عالماً جلياً كريماً خدم الدين والدارسين طوال مسيرة حياته العلمية".

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