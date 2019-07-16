شكرا لقرائتكم خبر عن " مأرب " تطلق أول نداء استغاثة للتدخل السريع قبل حصول الكارثة في 9 مديريات! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق مكتب الزراعة والري بمحافظة مأرب اليوم نداء استغاثة لسرعة التدخل والمساعدة في مكافحة الجراد الذي انتشر بشكل واسع يلتهم محاصيل وغذاء المزارعين والثروة الحيوانية في مديريات محافظة مأرب التي تعد احدى سلات اليمن الزراعية.

واوضح مدير عام مكتب الزراعة والري المهندس سيف الولص لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ان الجراد الذي بدأ ظهوره قبل ثلاثة اسابيع في ثلاث مديريات فقط توسع اليوم ليلتهم محاصل ومزارع وحقول المزارعين في تسع مديريات من مديريات المحافظة البالغ عددها 14 مديرية وتنتج مختلف انواع الغذاء من حبوب وخضروات وفواكه واعلاف وحمضيات، في الوقت الذي يعاني معظم سكان اليمن من العوز الغذائي بموجب التقارير الاممية.

واشار المهندس الولص الى ان حملة المكافحة للجراد التي ينفذها المكتب وبدعم من قيادة السلطة المحلية، لا ترتقي الى مستوى التحدي بالامكانات المحدودة من الآت ومعدات الرش والمبيدات الخاصة، في حين تزداد عملية التكاثر للجراد والفقس للبيض في ظل البيئة الخصبة لتكاثرها ودفن الجراد لبيضها والانتشار في مديريات لم تكن متواجدة بها، في ظل تواري الدور الفاعل لوزارة الزراعة رغم المراسلات والناشدات المبكرة.

وناشد مدير عام رئيس الحكومة ومنظمة الفاو بسرعة التدخل والمساعدة في انقاذ ما تبقى من محاصيل وغذاء المواطنين والثروة الحيوانية، في هذه المحافظة الذي تعد الزراعة وتربية الثروة الحيوانية هي الانشطة الاقتصادية الاولى لمعظم سكان المحافظة ويسهم القطاع الزراعي في رفد الاقتصاد الوطني يخلق اكبر فرص عمل للسكان والنازحين الى المحافظة من مختلف المحافظات لتحسين مستوى اسرهم المعيشي بشكل مباشر او غير مباشر.