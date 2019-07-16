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أخر ( تحديث ) أرتفاع جدبد لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ( قائمة الاسعار المحدثة مساء اليوم )

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الثلاثاء 16/07/2019 

 سعر الشراء        سعر البيع

 

الدولار

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 575 ريال يمني         580 ريال يمني 

الريال السعودي

151 ريال يمني 153 ريال يمني

الدرهم الإماراتي

155 ريال يمني 156 ريال يمني 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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