شكرا لقرائتكم خبر عن أخر ( تحديث ) أرتفاع جدبد لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ( قائمة الاسعار المحدثة مساء اليوم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الثلاثاء 16/07/2019 سعر الشراء سعر البيع الدولار Advertisements 575 ريال يمني 580 ريال يمني الريال السعودي 151 ريال يمني 153 ريال يمني الدرهم الإماراتي 155 ريال يمني 156 ريال يمني

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