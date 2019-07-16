شكرا لقرائتكم خبر عن أخر ( تحديث ) أرتفاع جدبد لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ( قائمة الاسعار المحدثة مساء اليوم ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الثلاثاء 16/07/2019
سعر الشراء سعر البيع
الدولار
575 ريال يمني 580 ريال يمني
الريال السعودي
151 ريال يمني 153 ريال يمني
الدرهم الإماراتي
155 ريال يمني 156 ريال يمني
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