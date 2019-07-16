حكومة المرتزقة تتوعد أبناء المهرة والأخيرة ترد بقوة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المهرة

عبرت اللجنة المنظمة لاعتصام المهرة عن استنكارها لما ورد في حديث أحد المسؤولين في حكومة المرتزقة.

وقالت اللجنة ان التصريح تضمن مغالطات مكايدات كاذبة يراد من خلالها تضليل الرأي العام المحلي والدولي عن حقيقة الأوضاع وما يجري في محافظة المهرة.

واشارت اللجنة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن تصريح من يسمي نفسه المصدر الحكومي مدفوع الثمن، وقد وقف ضد الضحية ومظلومية أبناء المهرة، ودافع عن الجلادين الذين يحتلون المهرة ولم يأتوا إليها إلا لتحقيق أطماعهم القديمة الجديدة تحت ذرائع واهية.

واعتبر البيان أن تصريح حكومة المرتزقة دافع بدون حياء أو خجل عن العبث والفساد الذي استشرى في محافظة المهرة منذ تعيين باكريت على رأس هرم السلطة المحلية في المحافظة.

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وكانت حكومة المرتزقة اوردت على لسان مصدر مسئول ، اتهامات خطيرة لأبناء المحافظة بمحاولة جر المحافظة لمربع العنف والفوضى .

واوضح إن ما تقوم به بعض الشخصيات والجهات التي فقدت مصالحها تعمل لخدمة ما اسمته الانقلاب، متهمة أبناء المحافظة بتهديد وإقلاق السكينة العامة في المهرة.

واتهمت حكومة المرتزقة علي سالم الحريزي بقيادة التمرد عليها .

وقالت : هذا أمر مرفوض لن تصمت عنه الأجهزة الأمنية وستقف في وجه كل من يعرقل مسيرة الأمن والتنمية بالمحافظة بحسل زعمها.

يشار الى أن حكومة المرتزقة تسعة منذ العام 2017م الى تمكين القوات السعودية من احتلال العديد من المناطق الهامة بالمحافظة، لا سيما في ظل الاطماع السعودية لمد انبوب نفط الى بحر العرب عبر المهرة.