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الميسري يغادر إلى الرياض في زيارة رسمية

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يغادر نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس، أحمد أحمد الميسري، غداً الأربعاء، إلى العاصمة الرياض في زيارة رسمية، حسبما نقل موقع عدن الغد، عن مصدر حكومي .

وقال المصدر، تلقى دعوة رسمية لزيارة الرياض واللقاء بالقيادة السعودية هناك .

وبحسب المصدر، تستمر الزيارة 3 أيام ومن المقرر لها ان تناقش ترتيبات امنية وعسكرية في المناطق المحررة ووضع مدينة عدن وقضايا سياسية ذات صلة .

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وهذه هي الزيارة الاولى للوزير الميسري منذ انتهاء الحرب الاخيرة في عدن.

وبحسب الموقع، وصفت مصادر مقربة من الميسري هذه الزيارة بـ"الهامة جداً"  .

ومن المتوقع ان يغادر الميسري لاحقا الى العاصمة الاماراتية ابوظبي في زيارة رسمية ايضا يلتقي فيها مسئولين في الحكومة الاماراتية .

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