الميسري يغادر إلى الرياض في زيارة رسمية

يغادر نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس، أحمد أحمد الميسري، غداً الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، حسبما نقل موقع عدن الغد، عن مصدر حكومي .
وقال المصدر، تلقى دعوة رسمية لزيارة الرياض واللقاء بالقيادة السعودية هناك .
وبحسب المصدر، تستمر الزيارة 3 أيام ومن المقرر لها ان تناقش ترتيبات امنية وعسكرية في المناطق المحررة ووضع مدينة عدن وقضايا سياسية ذات صلة .
وهذه هي الزيارة الاولى للوزير الميسري منذ انتهاء الحرب الاخيرة في عدن.
وبحسب الموقع، وصفت مصادر مقربة من الميسري هذه الزيارة بـ"الهامة جداً" .
ومن المتوقع ان يغادر الميسري لاحقا الى العاصمة الاماراتية ابوظبي في زيارة رسمية ايضا يلتقي فيها مسئولين في الحكومة الاماراتية .
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