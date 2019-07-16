قائد التحالف العربي يزور مقر كتيبة حزم3 بخورمكسر

زار قائد قوات التحالف العربي بعدن العميد راشد الغفلي (أبو محمد) صباح اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019م كتيبة حزم3 في معسكر خفر السواحل بخور مكسر.

وبحسب بيان صادر عن ألوية الدعم الإسناد، فقد كان في استقبال الغفلي، العقيد محمود الكلدي قائد كتيبة حزم 3وعدد من ضباط وجنود الكتيبة, الذين ابدوا سعادتهم بهذه الزيارة.

وقدم منتسبي الكتيبة عرض عسكري , أكد على الجاهزية القتالية واللياقة البدنية التي يتمتع بها الأفراد.

وطاف الغفلي بمكاتب واقسام الكتيبة, واطلع على مستوى الجاهزية الأمنية واستمع الى شرح مفصل عن المهام والواجبات التي تقوم بها ومساهمتها الفاعلة في محاربة الجريمة بكافة أنواعها.

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وأشاد قائد قوات التحالف العربي بالدور الكبير الذي تقدمه كتيبة حزم3 في تثبيت الأمن والاستقرار بالعاصمة عدن .. مؤكدا وقوف قوات التحالف العربي إلى جانب منتسبي الكتيبة وتقديم كل ما يلزم من دعم لتقوم بالمهام المناط بها بسهولة ويسر .

ولفت إلى ان العمل في المباني التي توقف بنائها في الفترات الماضية سيتم استئنافه خلال الأيام القادمة.

بدوره قدم القائد محمود الكلدي شكره وامتنانه نيابة عن منتسبي الكتيبة لقوات التحالف العربي وللعميد راشد الغفلي ودولة الامارات العربيةالمتحدة لدعمهم السخي للمحافظات الجنوبية ومساهمتهم الفاعلة بتثبيت الأمن في المناطق المحررة من خلال بناء رجال أمن قادرين على تحمل الصعاب وتفيذ المهام الموكلة لهم .

رافق العميد الغفلي مستشار التحالف العربي بعدن وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ عبدالرحمن شيخ , والشيخ محسن الوالي مدير الدائرةالمالية لدى ألوية الدعم والاسناد.