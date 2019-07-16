السيد الحوثي يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة

التقى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وفي اللقاء أكد السيد عبدالملك الحوثي الجاهزية للسلام العادل شريطة وقف العدوان ورفع الحصار وفتح مطار صنعاء الدولي كون هذه القضايا تلامس حياة الملايين من أبناء الشعب اليمني.

وشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز ملف الأسرى .. لافتا إلى أنه تم الموافقة خلال الفترة الماضية على ما طرحه المبعوث الأممي في لقاءاته الأخيرة في صنعاء كمقترحات منه إلا أنها قوبلت بالرفض من الطرف الآخر.

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وأشار قائد الثورة إلى استمرار قوى العدوان في الإجراءات التعسفية التي تخالف المعايير القانونية والإنسانية التي تجرم استخدام الاقتصاد ورقة عسكرية وقسرية.

وتطرق إلى مبادرات المجلس السياسي الأعلى والتي جاءت منسجمة مع التفاهم الذي حصل في مشاورات السويد وتجاهل الطرف الآخر أي معالجات إنسانية ما يحمله كامل المسؤولية عن استمرار هذا التعسف وما سينتج عنه وكذلك استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي وما ينجم عنه من آثار كارثية على المستوى الإنساني والاقتصادي والصحي للمواطن اليمني الذي يعاني معاناة كبيرة نتيجة إغلاقه.

ولفت قائد الثورة إلى الخطوات التي قدمها الوفد الوطني منذ اتفاق السويد وما بعده سعيا لفتح المطار أمام المسافرين والمرضى والعالقين والطلاب وغيرهم.

واستنكر السيد عبد الملك الحوثي تلكؤ الطرف الآخر في التقدم في اتفاق الحديدة رغم القيام بخطوة أحادية الجانب ضمن إعادة الانتشار في الموانئ وما يحصل من خروقات ومماطلة مكشوفة عن التقدم في التنفيذ.. محملا الطرف الآخر كامل المسؤولية عن ذلك خاصة استمرار حصار أبناء منطقة الدريهمي لما يقارب العام بالرغم من كل المناشدات التي قام بها المواطنين في المديرية وبعض الجهات الأخرى .