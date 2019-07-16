سلاح الجو اليمني يستهدف مواقع عسكرية سعودية في قاعدة الملك خالد الجوية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عسير

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الطيران المسير عاود ، قبل قليل ، عملياته الهجومية على عدد من المواقع السعودية.

واشار الى قيام سلاح الجو المسير بعمليتين هجوميتين على مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بـخميس مشيط بعسير. مؤكداً أن العمليتان نفذتا بعدد من طائرات قاصف2k وقد اصابتا اهدافهن بدقة.

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واوضح سريع أن هذه العمليات تأتي كردا على استمرار العدوان الذي بلغت غاراته الجوية خلال 12 ساعة الماضية 19 غارة جوية.

وقال: كلما استمر النظام السعودي في تصعيده وعدوانه وحصاره كلما كانت عملياتنا مستمرة ومتصاعدة وفي توسع مستمر بإذن الله تعالى.

الجدير ذكره بأن استهداف قاعدة الملك خالد تأتي بعد اقل من ساعة على عملية ممائلة استهدفت مطار جيزان الاقليمي وادت الى توقف الرحلات الجوية من والى المطار