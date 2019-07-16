التحالف يعترض ويسقط طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيات بإتجاه جازان

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم، إعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين "بدون طيار" أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإنقلابية بإتجاه مدينة جازان جنوب المملكة العربية السعودية . وأوضح التحالف العربي أنه تم إعتراض الطائرتين وإسقاطهما في الأجواء اليمنية . وأعترضت وأسقطت دفاعات التحالف العربي، أمس، طائرتين أطلقتهما الميليشيات بإتجاه مدينة خميس مشيط .

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