قيادي في الإنتقالي ينتقد الحكومة على خلفية مشكلة كهرباء عدن

إنتقد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، طريقة تعامل الحكومة والسلطة المحلية مع مشكلة إنقطاع الكهرباء على أربع مديريات في العاصمة المؤقتة عدن جراء إنفجار أنبوب مياه رئيسي ‏وتسرب المياه إلى محطة شهيناز لتوليد الكهرباء في مديرية خور مكسر .

وقال شطارة في منشور له بالفيسبوك، "لا رئيس حكومة نزل يعاين الأضرار من تسربات المياه إلى محطة التوليد الكهرباء بخورمكسر اذا كان موجودا في عدن ، ولا محافظ تحرك مباشرة ووقف بكل الإمكانات التي يملكها لتسريع عملية الشفط" .

وأضاف "لابد من تحقيق يبدأ اولا مع قيادة السلطة المحلية بعدن .. مع أني أجزم أن هناك وفيات من جراء آثار الانقطاع الطويل من سيحاسب المتسببين في هذا العبث".

وتابع معلقاً على فيديو لجهود إعادة الكهرباء بقوله "قبلة على جبين هؤلاء الجنود المجهولين الذين يظهرون في هذا الفيديو لما قاموا ويقومون به في ظل ظروف جدا كارثية".

أكد مصدر مسؤول بالمؤسسة العامة للكهرباء والطاقة بالعاصمة المؤقتة عدن، بدء عودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي إلى أربع مديريات بعدن، وذلك عقب انطفاء احترازي دام نحو 20 ساعة، إثر انفجار أنبوب مياه بالقرب من محطة شهيناز التحويلية بمديرية خورمكسر.