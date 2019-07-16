مليشيا الحوثي تقصف أحياء سكنية في مديرية حيس

قصفت مليشيا الحوثي اليوم الثلاثاء عدة احياء سكنية في مدينة حيس غرب محافظة الحديدة. وقالت مصادر محلية إن ميلشيا الحوثي الانقلابية قصفت بالأسلحة الثقيلة، منازل المواطنين في مديرية حيس جنوبي المحافظة". وأضافت المصادر" أن القصف أسفر عن تدمير عدد من منازل المواطنين بشكل كلي، بالإضافة إلى تضرر منازل أخرى جزئيا

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