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قوات الجيش تنفي عملية نوعية ضد مليشيا الحوثي غرب قعطبة

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نفذت وحدات من اللواء اول في منطقة الريبي بجبهة حجر شمال الضالع عملية نوعية ضد مليشيا الحوثي والتي كانت تستخدم من المكان قصفا على الاحياء السكنية.

وأدت العملية الى مصرع  خمسة و جرح أخرين وفر عددا آخر من الموقع واحراق ثلاث دراجات نارية تستخدمها المليشيات للتموين ونقل القتلى والجرحى.

وقد جاءت هذه العملية بعد عملية مراقبة ورصد لتحركات المليشيات تكللة بتكبيدها خسائر بشرية ومادية كبيرة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة .

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