توفي اليوم الثلاثاء احد عمال مطار عدن الدولي أثناء مهمه في عمله. وذكرت مصادر محلية إن العامل لطفي ابراهيم الشماخ توفي أثناء قيامه بتوجيه مروحة متنقلة للتبريد على المسافرين". وأضافت المصادر" أن أنظمة التكييف في المطار معطلة أكثر من أسبوع، دون العمل على إصلاحها".

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أحد عمال مطار عدن الدولي أثناء توجيه مروحة متنقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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