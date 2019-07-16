قالت وزير الشؤون الاجتماعية د ابتهاج الكمال اليوم اهتمام وزارتها باوضاع صناديق رعاية وتاهيل المعاقين في مختلف المحافظات وتذليل الصعوبات بحسب الإمكانيات المتاحة، لما من شانه خدمة للمعاقين من كل الفئات.
ووجهت الدكتورة ابتهاج الكمال بصرف النفقات التشغيلية لفرعي الصندوق في محافظتي حضرموت وتعز..مشددة على ضرورة تنسيق كافة الجهود من اجل تجاوز الصعوبات التي قد تعيق اي تحرك يخدم المعاقين، وتكثيف الجهود وبذل المزيد لتقديم الخدمات للمعاقين بالمحافظات في سبيل تحسين اوضاعهم.
واستمعت الوزيرة الكمال من مدير فرع حضرموت الى شرح مفصل عن مايعنيه الصندوق من عقابات والتي تحول دون تحقيق البرامج والانشطة الخاصة بالمعاقين.
كما تطرق مدير الصندوق بتعز الى الاحتياجات التي يعانيها الفرع والمعاقين بالمحافظة.
واشار المدير التنفيذي لصندوق المعاقين الى انه سيتم استغلال كل الطاقات الممكنة الرامية إلى تحسين اوضاع المعاقين..مؤكدا على ضرورة العمل بجهود كبيرة من اجل الرقي بأعمال الصندوق من اجل تقديم الخدمات للمعاقين بشكل أمثل وافضل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الشؤون الاجتماعية تؤكد على اهتمامها بتأهيل المعاقين في مختلف المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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