اوضح فلكي يمني عن موعد اخر خسوف للقمر تشھده سماء الیمن في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرین.
وقال الفلكي محمد عیاش، في بیان مقتضب، نشره على صفحته أن خسوف القمر مساء الیوم، سیكون آخر خسوف ظلي للقمر تشھدهُ سماء الیمن في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرین، حتى شھر مایو من العام 2022.
وأوضح عیاش أن الـخـسـوف الـجـزئي لـلـقـمـر الـلـیـلـة، یبدأ عند الساعة (02:11( ً مساء بتوقیت صنعاء، ویصل إلى ذروتھ عند الساعة (31:12 (من منتصف اللیل، عندما یغطي ظل الأرض حینھا مانسبتھُ 66 %من قرص القمر الظاھري، لینتھي بعد ذلك الخسوف مع خروج القمر كلیاً من منطقة ظل الأرض عند الساعة (00:02 (صباحاً.
وسیتمكن الیمنیین اللیلة على من رؤیة خسوف القمر بالعین المجردة
كانت هذه تفاصيل خبر فلكي يمني يكشف عن موعد خسوف القمر اليوم في سماء اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.