فلكي يمني يكشف عن موعد خسوف القمر اليوم في سماء اليمن

اوضح فلكي يمني عن موعد اخر خسوف للقمر تشھده سماء الیمن في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرین.

وقال الفلكي محمد عیاش، في بیان مقتضب، نشره على صفحته أن خسوف القمر مساء الیوم، سیكون آخر خسوف ظلي للقمر تشھدهُ سماء الیمن في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرین، حتى شھر مایو من العام 2022.

وأوضح عیاش أن الـخـسـوف الـجـزئي لـلـقـمـر الـلـیـلـة، یبدأ عند الساعة (02:11( ً مساء بتوقیت صنعاء، ویصل إلى ذروتھ عند الساعة (31:12 (من منتصف اللیل، عندما یغطي ظل الأرض حینھا مانسبتھُ 66 %من قرص القمر الظاھري، لینتھي بعد ذلك الخسوف مع خروج القمر كلیاً من منطقة ظل الأرض عند الساعة (00:02 (صباحاً.

وسیتمكن الیمنیین اللیلة على من رؤیة خسوف القمر بالعین المجردة