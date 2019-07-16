عاجل| ترامب: يجب على إيران أن تخرج من اليمن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن هناك تقدما كبيرا في التفاوض مع إيران، مضيفًا قائلًا،: "نريد العمل معها وليس تغيير النظام".
وفي سياق آخر، طالب الرئيس الأمريكي إيران بالخروج من اليمن، وقال ترامب: نريد من إيران أن تخرج من اليمن.
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي، بومبيو، إن إيران تؤكد استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي.
وشهدت الأيام الماضية تصعيدا غير مسبوق بين إيران والولايات المتحدة.
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