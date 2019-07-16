الحديدة.. قصف حوثي يستهدف منازل المواطنين في حيس

شنت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، قصفا مدفعيا على أحياء سكنية جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

ونقل موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش عن مصادر محلية أن المليشيا قصفت بالأسلحة الثقيلة عشوائيا صباح اليوم، منازل المواطنين في مديرية حيس.

وذكرت المصادر أن القصف أدى إلى تدمير عدد من منازل المواطنين بشكل كلي، بالإضافة إلى تضرر منازل أخرى جزئيا.

كما تسبب القصف في نفوق أعداد كبيرة من المواشي، وفقا لما أوردته المصادر.