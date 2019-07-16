إذاعة المكلا تسلط الضوء على المؤتمر العلمي الرابع لجامعة حضرموت

استضافت إذاعة المكلا في برنامجها الصباحي على الهواء مباشرة صباح الخير يا حضرموت الذي يقدمه الزميل الإعلامي "محمد بن الشيخ أبوبكر"، الدكتور هادي سالم الصبان نائب رئيس جامعة حضرموت للدراسات العليا والبحث العلمي نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الرابع دور العلوم الإنسانية في تحقيق التنمية المستدامة الذي ستقيمه الجامعة أواخر الشهر الجاري على مدى يومين للفترة من 24 – 25 يوليو 2019م بمشاركة نخبة من الباحثين والاكاديميين بجامعة حضرموت والجامعات اليمنية الأخرى، واستعرض نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر المحاور الرئيسية التي ستناقش بالمؤتمر العلمي الرابع في العلوم الإنسانية منها محور الاتجاهات الحديثة في العلوم الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة الذي يشمل عدة مجالات في العلوم الشرعية والعلوم الإدارية والعلوم التربوية والنفسية والعلوم الجغرافية والتنمية المستدامة وكذا العلوم التاريخية والآثار والحداثة المنهجية في اللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى محور العلوم الإنسانية وتحقيق مجتمع المعرفة يشمل اربعة مجالات وهي مجتمع المعرفة وإشكالية الهوية ،التثاقف وحوار الحضارات ، سيميا التواصل ، التعلم الإلكتروني وكذلك محور دور الجامعة في تنمية المجتمع ومواجهة تحدياته والدور الاجتماعي للجامعة ويشمل عددٍ من المجالات والابحاث العلمي منها استدامة قيم المجتمع وثقافته ، خدمة المجتمع وتحقيق الاستدامة ، تحديات الفقر ، تحديات الحروب والنزاعات ، تحديات التطرف والإرهاب ، تحديات العولمة والانتماء ، تحديات الأمن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية مشيراً إلى أن المؤتمر العلمي الرابع يهدف إلى إظهار دور العلوم الإنسانية في تطوير المجتمع المحلي سعياً نحو تحقيق مجتمع المعرفة وإبراز الإسهامات البحثية لمراكز الجامعة العلمية وكوادرها بما يسهم في تحقيق التنمية التنمية المستدامة وتحفيز أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وطلبة الدراسات العليا في إنجاز بحوث علمية تسهم في تحقيق هدف الجامعة لخدمة المجتمع .

وأوضح نائب رئيس جامعة حضرموت للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور هادي سالم الصبان للمستمعين على الهواء مباشرة أن الجامعة ايضاً تستعد لإقامة المؤتمر الدولي الأول للحوسبة والهندسة الذكية ويعتبر المؤتمر العلمي الخامس لجامعة حضرموت المزمع إقامته في أواخر العام الجاري للفترة من 15 – 16 ديسمبر 2019م والذي سيشارك فيه عددٍ من الباحثين من الجامعات الخارجية والذي سيقام برعاية كريمة من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي .