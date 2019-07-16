الحميدي: محاولات إخوانية قطرية جديدة لتشويه قوات التحالف العربي

كشف وكيل وزارة الإعلام في الحكومة الشرعية صالح الحميدي، عن محاولات جديدة لتنظيم الحمدين الإرهابي الحاكم في قطر، لتشويه جهود قوات التحالف العربي لدعم إعادة الشرعية، عبر نشر الشائعات واختلاق الأكاذيب.

وأشار الحميدي إلى أن قطر وتنظيم الإخوان يحاولون تشويه صورة التحالف العربي بأكاذيب وافتراءات كثيرة حول دور الإمارات والسعودية في دعم الشرعية في اليمن، مبينا أن الإمارات لا تزال لاعبا في التحالف العربي، وهي مع السعودية بمثابة عينيان في رأس واحدة.

وأضاف في معرض رده على تقارير وسائل الإعلام القطرية وأبواق الحمدين المأجورة ضد الإمارات، أن دوحة الإرهاب تسعى للتأثير على الأوضاع في اليمن، والمنطقة بشتى الوسائل، من خلال اختلاق الأكاذيب والافتراءات ضد الإمارات والسعودية ومصر، مبينا أنه لن تنجح في هذا المخطط الخبيث.

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وعن تحركات الحكومة الشرعية لخوض جولة جديدة من المفاوضات السياسية، عقب لقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، قال الحميدي إن الحكومة اليمنية أبدت استعدادها للتعاطي مع أي مقترحات من شأنها إحلال السلام.

وأكد على أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي قدمت تنازلات كبيرة، لكن الطرف الآخر ما زال متعنتا، مؤكدا أنه يعمل على تعزيز قواته وإعادة تمركزه في محافظات كثيرة.

ولفت الحميدي إلى أنه بالأمس تم اكتشاف خلية إرهابية في محافظة عدن، وكشفت عن أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة عليها شعار وعلم قطر في دليل واضح، على أن العصابة الحاكمة في الدوحة كانت وراء الكثير من العمليات الإرهابية والاغتيالات في اليمن.