اللواء صغير بن عزيز يشرح ما دار في اللقاء الأخير على متن السفينة

قال اللواء سغير بن عزيز رئيس الوفد الحكومي المفاوض ضمن لجنة تنسيق إعادة الإنتشار في الحديدة إن الاجتماع الاخير تم تصحيح بعض الاخطاء في مسار المرحلة الاولى.

وذكر بن عزيز في تصريحات صحفية أن بقوله:" حضرنا للمرة الخامسة من الإجتماع المشترك في عرض البحر بعد أن حضرنا أربعة إجتماعات في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي بمدينة الحديدة ، وذلك بتوجيهات من قيادة الشرعية والتحالف العربي لأجل تحقيق السلام لأبناء الحديدة ومن أجل تنفيذ إتفاقية استوكهولم .

وأضاف رئيس الوفد الحكومي : تم في هذا اللقاء مراجعة وإعادة تصحيح المسار لمفهوم المرحلة الأولى التي حصل فيها أخطاء من قبل المليشيات الحوثية ، ومراجعة مفهوم العمليات للمرحلة الثانية من عملية الإنتشار وتم التوافق عليهما .

وأردف بن عزيز أن ماتم الإتفاق عليه سيتم تنفيذه فور عودة الأطراف الإدارية والأمنية والسلطة المحلية إلى أعمالها خلال الفترة القادمة تنفيذاً لما جاء في اتفاقية استوكهولم ، ومن ثم سيتم تنفيذ المرحلة الثانية وتصحيح مسار المرحلة الأولى .