المبعوث الأممي إلى اليمن يصل صنـعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء وصل مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

وكان جريفث قد التقي أمس الاثنين، عدد من المسئولين السعوديين في الرياض وقادة المرتزقة الفارين خارج اليمن منذ نحو 5 اعوام.

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