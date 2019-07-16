غريبة.. ولادة طفل في الحبيلين بعين واحدة بمنتصف الجبهة

أفادت مصادر اعلامية متطابقة ان طفل ولدى في احدى المستشفيات بمدينة الحبيلين اليوم بعين واحدة وتقع في منتصف الجبهة في حالة نادرة وغريبة.
وذكر اطباء في مستشفى ردفان بمديرية الحبيلين في تصريحات صحفية إن امرأة وضعت طفلة مشوھة خلقیا، حیث یوجد بھا عین واحد فقط في منتصف الجبھة.
واضاف المصدر ان الطفلة التي یسكن والدیھا بمدینة "حالمین" في صحة جیدة, ولا تزال تحت العنایة الطبیة.
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