الضالع تشدن صرف الحولات النقدية لبرنامج الاستجابة السريعة للنازحين

دشنت اليوم مدينة الضالع صرف الحوالات النقدية السريعة المقدمة من منظمة العمل لمكافحة الجوع ACF للنازحين الحديثين من الحرب التي قامت بها المليشيات الحوثية الدائرة في محافظة الضالع ومنطقة حجر بمديرية الضالع.

وتستهدف المنظمة (1066) أسرة من الأسر النازحة من الحرب حديثا في محافظة الضالع الذي تستهدفها خلال مرحلتها الثانية .

وقام مدير عام مديرية الضالع عبدالواسع صالح احمد شعفل بتدشين المرحلة الثانية صباح يومنا هذا الثلاثاء الموافق 16يوليو 2019م من خلال توزيع القسائم وصرف المبالغ المالية للمستفيدين ، وذكرت المعلومات أن الفريق يستمر في تنفيذ مشروع الصرف لثلاثة أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو ٢٠١٩ م حيث تم توزيع الحوالات النقدية حيث يتم صرف لكل مستفيد مبلغ مالي وقدرة (73000) ريال لكل أسرة نازحة .

وأفادت المصادر ان المنظمة ستستمر بعملها في النزول الميداني وعمل مسوحات أخرى للمستفيدين من النازحين حديثا الذي يتم استهدافهم خلال المرحلة الثالثة خلال الفترة القادمة بعد استكمال صرف الحوالات الخاصة بالمرحلة الثانية .

حضر التدشين عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية بالسلطة المحلية بالمحافظة .