شمسان والتركي يدشنان مشروع حماية طريق هيجة العبد بين تعز ولحج

قام محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ومعه محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد التركي، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لأعمال الصيانة الجارية لطريق هيجة العبد الإستراتيجي وتدشين العمل في مشروع أخر لحماية الطريق من أضرار السيول والانهيارات الصخرية .

ووفق وكالة "سبأ" أطلع المحافظان شمسان والتركي على سير أعمال التأهيل المستمرة لطريق هيجة العبد التي تربط محافظة تعز بمحافظات لحج وعدن وماتم إنجازه من قبل الشركة المنفذة بدعم حكومي.

في السياق دشن محافظ تعز نبيل شمسان بحضور محافظ لحج العمل في مشروع إصلاح مجاري السيول والعبارات ورفع الانهيارات الصخرية في الطريق ضمن مشروع حماية متكاملة لطريق هيجة العبد، بتكلفة إجمالية لهذا المشروع تبلغ (157)مليون ريال.. مشددا على سرعة إنجاز أعمال الصيانة وفق الدراسات الفنية وفتح الطريق أمام المواطنين كونه الشريان الأساسي لخدمة المواطنين وتسهيل السفر ونقل ووصول احتياجاتهم من العاصمة المؤقتة عدن .

Advertisements

واعتبر محافظ تعز أن هذه المشاريع تعد ترجمة لاهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتوجيهاته للحكومة بسرعة إصلاح هذا الطريق الرئيسي الذي يشكل أهمية إستراتيجية لمحافظة تعز ويخفف المعاناة الكبيرة التي يواجهونها جراء الحصار والحرب التي تفرضها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على المحافظة لقرابة خمسة أعوام .

وأعلن المحافظ شمسان عن إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة ببدء العمل في طريق الصحي كربة الذي يربط مدينة التربة جنوب تعز بمنطقة طور الباحة في محافظة لحج بجانب طريق هيجة العبد الرئيسي..مشيدا بالدور الفاعل لمحافظ لحج واهتمامه بهذه المشاريع لكونه يدرك أهمية إرتباط محافظتي تعز ولحج لما فيه خدمة المواطنين .

بدوره اعتبر محافظ لحج إن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على سير الأعمال المنفذة في الطريق بعد الاضرار الكبيرة،وحث العاملين على تسريع وتيرة الإنجاز لما تمثله هذه الطريق من أهمية كبيرة..مؤكدا أن هذه المشاريع ستخفف كلفة النقل وتلبية الإحتياجات المعيشية وسهولة التنقل للمواطنين وستسهم في فك الحصار واستكمال عملية التحرير لمحافظة تعز وارتباطها بالمحافظات المحررة.