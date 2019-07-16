عدن.. وزير التعليم الفني يعقد اجتماعاً موسعاً لعمداء كليات المجتمع

عقد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبدالرزاق الاشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً، لعمداء كليات المجتمع في في محافظات الجمهورية لمناقشة سير العملية التعليمية في كليات المجتمع، والخطط التطويرية والتحديثية للبرامج والمناهج التعليمية .

وبحث الاجتماع بحضور نائب الوزير عبدربه المحولي، ورئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الاعلى لكليات المجتمع الدكتور عبدالله الحاج ، ورؤساء الوحدات في الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع ، اعتماد البرامج الدراسية المدرجة ضمن الخطط التطويرية و التجهيزات المعتمدة للكليات من القرض الكويتي ، وتحديد التخصصات، وعرض تقرير سير العملية التعليمية للعام الدراسي 2018 - 2019 ، والاستعدادات لعملية القبول والتسجيل للعام الدراسي الجديد 2019 - 2020 والتنسيق الالكتروني، وكيفية إقرار لائحة التعليم الموازي .

وشدد الاشول في الاجتماع، على أهمية هذا اللقاء لوضع السياسات الخاصة بالقضايا المتعلقة بتطوير العملية التعليمية في الكليات ورفعها الى الجهات المعنية ، والالتزام بتفعيل اللوائح التنظيمية وضبط الجودة في الكليات..مشيراً الى ن الوزارة تسعى الى تحسين العملية التعليمية وتنظيم المهام التطويرية في الكليات ضمن الخطة التطويرية للعام الحالي 2019 من خلال تذليل كافة الصعوبات التي تواجه العمل ومتابعة الانضباط في الكليات .