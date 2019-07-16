أكثر من 89 مليون ريال حصيلة ايرادات الزكاة خلال 6 أشهر في حضرموت

قال مدير عام الادارة العامة للوجبات الزوجية في حضرموت إن اجمالي الايرادات الزكوية لمديريات وادي وصحراء حضرموت خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري 2019م، 89 مليون و407 ألف و156 ريال يمني.
وأوضح مدير عام الادارة العامة للواجبات الزكوية سالم عبدالله بامحرز لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن النسبة الأكبر وهي 40 بالمائة من تلك الايرادات كانت في زكاة العقار المباع من اجمالي المبلغ المحصل 34 مليون و323 ألف و250 ريال.
وأشار بامحرزالى أن اجمالي زكاة شركات القطاع الخاص 14 مليون و974 ألف و346 ريال ، فيما بلغت زكاة القطاع العام 600 ألف ريال، بينما بلغت زكاة الحبوب 390 ألف .
ولفت الى ان أن زكاة المهن عقار مؤجر بلغت 11 مليون و682 ألف و735 ريال بينما بلغت زكاة الفطر 5 ملايين و143 ألف و400 ريال..منوها بأن اجمالي زكاة عروض التجارة أفراد بلغت 22 مليون و285 ألف و425 ريال.
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