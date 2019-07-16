عدن.. مركز التيقظ الدوائي ينفذ أنشطة توعوية حول جودة الدواء

دشن المركز اليمني للتيقظ الدوائي التابع للهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية، اليوم ،بالعاصمة المؤقتة عدن، عدداً من الأنشطة التوعوية المتصلة بالدواء وجودته واكتشاف الأعراض الجانبية له والحد منها.

وأوضح المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالقادر الباكري لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) بأن المركز يعمل من خلال كوادره علی مراقبة ومتابعة المستحضرات الصيدلانية بعد تسويقها وإجراء تقييم مستمر لجودتها والكشف عن أعراضها الجانبية وتقييمها ووضع الحلول المؤدية لمنع حدوثها والحد منها..

ولفت إلی أن المركز يقوم باستقبال البلاغات الواردة من العاملين في المجال الصحي أو من المواطنين ويتابع كل ما يرد من المنظمات والهيئات الدولية من أمور متصلة بهذا الشأن ويتخذ الإجراءات المناسبة إزائها بغية توفير أدوية آمنة وذات جودة عالية وسعر مناسب للمجتمع.

وأشار الى أن المركز نفذ مؤخرا دورة تدريبية استهدفت 100 كادر من العاملين في المركز الرئيسي بالهيئة في العاصمة المؤقتة عدن، وتم تعريفهم علی نشاط مركز التيقظ الدوائي وآلية العمل فيه وطرق رصد الآثار الجانبية للأدوية ما بعد الاستخدام سواءً من قِبل الأطباء والصيادلة أو المواطنين أنفسهم، بالإضافة إلی شرح محتوی الاستمارات المعدة من المركز لهذا الغرض..لافتاً الى أن مدير المركز قد شارك بدورة تدريبية لثلاثة أسابيع في أرقی المراكز العالمية في مركز اوبسالا بمملكة السويد وبتمويل ذاتي من الهيئة.

وأكد الباكري أن المركز بات عضواً مشاركاً وفاعلاً في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال ضباط الاتصال للتيقظ الدوائي والذي يعمل المركز من خلالهم علی تبادل المعلومات مع دول مجلس التعاون الخليجي حول جملة من المسائل المتصلة بالدواء ومنها عدم مطابقته للمواصفات..لافتاً إلی أن المركز سيعمل قريباً علی تنفيذ أنشطة ودورات في ذات السياق في كل من هيئة مستشفی الجمهورية ومستشفی الصداقه التعليمي العام بعدن.