البركاني يزور الأرشيف الوطني الإماراتي في أبوظبي

قام رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، اليوم ، بزيارة للأرشيف الوطني الاماراتي في ابوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة،حيث كان في استقباله مدير عام الارشيف الوطني الدكتور عبد الله محمد الريسي وعدد من المسؤولين.

وبحسب وكالة "سبأ" قدم مدير عام المركز شرحاً موجزاً عن الارشيف الوطني وتاريخه والخدمات التي يقدمها لتوثيق تاريخ دولة الإمارات والمنطقة وتوفير المعلومات والمواد للباحثين والمهتمين.

وطاف رئيس مجلس النواب في أقسام الارشيف الوطني المختلفة واطلع على التاريخ الموثق للعلاقات اليمنية الامارتية منذ تأسيس دولة الإمارات على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وعبر رئيس مجلس النواب عن إعجابه بما يحويه المركز من كتب ومواد مصورة ووثائق تاريخية ومعلومات تمثل ارث حضاري وتاريخي للمنطقة والإنسانية..معربا عن شكره لمسؤولي المركز والقائمين عليه على الجهود التي يبذلونها بهدف المحافظة على تاريخ هذا الجزء الهام من العالم.