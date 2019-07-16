تعز.. قائد المحور يدشن توزيع البطائق الالكترونية لمنتسبي الجيش الوطني

دشن قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري ، اليوم الثلاثاء، توزيع البطائق الالكترونية على أفراد وجنود الجيش الوطني وذلك بحضور مندوب دائرة شؤون الافراد العامة بوزارة الدفاع العقيد علي الربوعي، وأركان حرب المحور العميد عبد العزيز المجيدي، ورئيس شعبة الافراد والضباط بالمحور.

ووفق وكالة "سبأ" فقد اعتبر قائد محور تعز، في تصريح للمركز الإعلامي أن البطاقة الإلكترونية خطوة هامة في تنظيم الجيش فضلاً عن ربط المقاتلين بقاعدة بيانات موحده وتمنع الازدواج الوظيفي..مشيراً الى ان من يحمل هذه البطاقة يعد فرداً أساسياً في الجيش الوطني.

يذكر ان البطاقة الإلكترونية تمتاز بكونها مرتبطة بقاعدة بيانات وزارة الدفاع،وياتي توزيعها بعد استكمال اجراءات اداريه ضرورية توثق منتسبي الجيش الوطني وتضمن حقوقهم المختلفة.

كما تعتبر هذه الخطو إحدى منجزات محور تعز في مسيرة استكمال بناء الجيش الوطني.