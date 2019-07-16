صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في رازح الحدودية

قصفت القوات السعودية، اليوم الثلاثاء، تموز 16، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وأفادت مصادر محلية بأن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

وأشارت المصادر إلى أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف كانت عنيفة وسمعت من أمكان بعيدة.

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وكانت مقاتلات التحالف قصفت، في وقت سابق اليوم، أهدافا للمليشيا في العاصمة صنعاء.