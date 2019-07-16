المقدشي يلتقي مسؤول أمني أمريكي رفيع في واشنطن

التقى وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي اليوم الثلاثاء بالسيناتور رون جونسون رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأمريكي. وكان المقدشي قد وصل واشطن قبل أيام. وفي اللقاء ناقش الطرفين التهديدات التي تشكلها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً على المنطقة والعالم، وتهديدها لأمن وسلامة الملاحة الدولية

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