شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمد الحوثي بصورة مفاجئة والحزن يخيم على قادة المليشيات (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي وفاة إحدى أبرز مرجعياتها في العاصمة اليمنية صنعاء بعد صراع مع المرض. ونقلت وسائل اعلام حوثية، تابعها "ناس تايمز" وفاة محمد يحيى الحوثي إحدى أبرز المرجعيات الحوثية المنحدرة من محافظة صعدة شمالي اليمن. Advertisements وقال محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا" التابعة للمليشيات، في تغريدة رصدها "ناس تايمز" : "بقلوب محزونة تلقينا نبأ وفاة العلامة السيد محمد بن يحيى الحوثي. أسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والغفران، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان. (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

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