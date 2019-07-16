شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة غير مسبوقة في شرعب السلام.. مجهولون يختطفون فتاة ويتركون رسالة على باب المنزل(تفاصيل)..؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مديرية شرعب السلام، أمس الاثنين، جريمة وسابقة خطيرة وغير مسبوقة، حيث أقدم مجهولون على اختطاف فتاة من منزلها.

وقالت المصادر، أن مسلحين مجهولين اختطفوا فتاة من أسرة الشيخ والقيادي المؤتمري أحمد سيف أحمد الشعبي، بعد أسبوع من استشهاده في مركز مديرية شرعب السلام شمال محافظة تعز".

Advertisements

وأوضحت المصادر، أن مسلحين مجهولين، اختطفوا ظهر أمس، ابنة شقيق الشيخ أحمد سيف أحمد الشعبي، الفتاة أزهار قاسم سيف أحمد الشعبي، ونهبوا سلاحاً وذخائر ومقتنيات أخرى من منزلهم في منطقة بني شعب مركز مديرية شرعب السلام".

وأشارت المصادر إلى أن الخاطفين المجهولين تركوا رسالة ترهيب على ورقة فوق باب المنزل مفادها (سنعيدها مقطعة في شوالة، ونقتلكم جميعاً)، في تهديد إرهابي خطير وغير مسبوق ينذر بدخول المديرية في فوضى وانفلات وثارات تغرق المنطقة بالدماء.

ولفتت المصادر إلى أن اختطاف الشابة أزهار قاسم سيف جريمة غير مسبوقة في مديرية شرعب السلام، ومن أقدم على هذه الجريمة الخطيرة يثبت تورطه في اغتيال عمها الشيخ أحمد سيف أحمد الشعبي.