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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة
شيّع الآلاف من ابناء محافظة صعدة اليوم الثلاثاء، بمحافظة صعدة، السيد الحجة العالم محمد بن يحيى الحوثي ، بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي وعدد من العلماء وطلاب العلم وتلاميذ السيد الحجة.
كما حضر المراسمَ وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي ورئيس الاستخبارات العسكرية عبدالله الحاكم وعددٌ من قيادات الدولة ووفد علمائي كبير وجموع حاشدة من المواطنين الذين تقاطروا منذ الصباح الباكر من مختلف مديريات الاماكن وعدد من المحافظات إلى جامع الامام الهادي للمشاركة في مراسم التشييع.
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور رسمي وشعبي .. تشييع مهيب للعلامة الحوثي في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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