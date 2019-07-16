يجتمع أبناء مدينة ميكراس يوميا الى سوق المدينة لشراء كل حاجياتهم.
ويتواجد في سوق مكيراس الشهير كل أنواع الخضروات والفواكة والأسماك الطازجة واللذيذة، إضافة الى الأغنام التي باتت أكثر حضروا لا سيما مع اقتراب عيد الاضحى المبارك.
ويؤكد المواطنين في هذا السوق الزاخل بكل أنواع الخضرة والفواكة والاسماك أنه لم يعد ينقصهم سوى تحرير هذه المدينة من الحوثيين إذ ما يزالون يعانون من 4 اعوام من تواجد المليشيا.
جانب من سوق مكيراس اليوم الثلاثاء:
كانت هذه تفاصيل خبر سوق مكيراس.. إقبال غير مسبوق ومليئ بكل ما يحتاجه أبناء المنطقة "صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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