حضرموت.. وصول باخرة المازوت إلى ميناء المكلا غدا الأربعاء

أكد الدكتور خالد سلمان العكبري المدير العام لشركة النفط اليمنية بساحل حضرموت في تصريح صحفي لوسائل الإعلام أنه من المتوقع أن تصل الباخرة "قلوبال" رامي عند الساعة الثامنة من صباح غد الأربعاء إلى ميناء المكلا وعلى متنها 4000 طن من المازوت لكهرباء الساحل .

ولفت إلى أن شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت اتخذت كافة الإجراءات الكفيلة لإدخال الباخرة والشحن مباشرة إلى محطات الكهرباء.

وجدد العكبري شكره للواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية على متابعته في وصول الباخرة في وقتها المحدد كما قدم شكره لرئيس الوزراء ونائبه الاستاذ سالم الخنبشي واللجنة الاقتصادية والبرنامج السعودي لإعادة الإعمار والتنمية في اليمن والوكيل الاول لمحافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش لاستكمال الإجراءات لدخول الباخرة في اسرع وقت لميناء المكلا.

كما طمأن العكبري المواطنين عن استمرار وصول الديزل لكهرباء الساحل عبر جسر بري من مصافي عدن بانتظام.

وعبر المدير العام لشركة النفط اليمنية بساحل حضرموت عن حرص الشركة في شراء البترول والديزل المتوفر في خزانات الشركة لضمان استقرار عملية التموين.