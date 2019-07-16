في نسخته الإمارتية .. عدن تشهد ولادة تنظيم إرهابي جديد (معلومات خطيرة)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

كشف ناشط من ابناء المحافظات الجنوبية، معلومات خطيرة تتعلق بنقل عناصر ارهابية تتبع تنظيم “داعش” من العراق الى اليمن عبر احدى الدول الخليجية.

ونشر حساب تاريخ الجنوب العربي على موقع التدوين المصغر تويتر تسجيلا مصورا لناشط يمني زعم فيه أن داعش سعى الى تغيير استراتيجية وجوده في اليمن بعد تضييق الخناق عليه نتيحة اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية ضده والانتقادات الدولية بسبب ملفاته السيئة المتعلقة بالانتهاكات وحقوق الانسان وفضائح السجون السرية وغيرها.

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وقال الناشط اليمني محمد الحميري أن الامارات تعاملت مع عنصر إرهابي من تنظيم داعش في العراق يدعى “ابوبكر الذخري” وشهرته التنظيمية “خيبر الصومالي” وهو سوداني الجنسية لتأسيس تنظيم جديد.

وأكد الناشط اليمني أن الامارات قامت بنقل الارهابي “الذخري” من العراق الى عدن وأوكلت إليه مهمة إنشاء وتدريب خلايا ارهابية على غرار داعش العراق لتقوم بعمليات اغتيالات وقتل تحت اسم “داعش” حد تعبيره.

ولفت الناشط الحميري إلى أن هذه الخطوة التي قامت بها الامارات ماهي إلا بهدف بقاء التنظيم في اليمن مستغلة ذريعة مكافحة الارهاب أمام الرأي العام وحتى يكون لها مبرر التحرك العسكري وضرب اهداف معينة لافتاً إلى ان وجود الارهابي الذخري في عدن يؤسس لداعش جديد بإشراف وتمويل إماراتي هذه المرة.