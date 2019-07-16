مصر: البرلماني الاخواني بشندي المدان بمذبحة كرداسة فر من الكويت لقطر

قال مصدر أمني إن البرلماني الإخواني عبد السلام زكي بشندي المدان في "مذبحة كرداسة" فر من الكويت لـ قطر قبيل توقيف "الخلية الإرهابية"
وذكر المصدر الامني وفقا لموقع العين إن مسؤول مصري رفيع التقى أمير الكويت قبل شهر وعرض معلومات القاهرة عن نشاط الخلايا الإخوانية.
وكانت القيادة في الكويت استشعرت خطورة نشاط الإخوان على أمن مصر.
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