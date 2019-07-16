مراقبون: تمويل قطري بالسلاح للإخوان هدفه ارباك مهمة التحالف

سعت عصابة الدوحة لتنفيذ مخططات شيطانية بأجندة إيرانية، حيث سلطت أتباعها في المحافظات اليمنية لتشويه جهود قوات التحالف العربي في ردع الحوثيين وتنظيم القاعدة وتحرير مناطق جديدة، من خلال إطلاق حملات مسعورة تستهدف الجهود العربية في المنطقة.

وقال المراقبون "لليمن العربي": "إذا أردت قتل فرد قد تكون المهمة سهلة لكن لو كانت المسالة قتل امة بأكملها تكون القضية أصعب فتكون لديك عدة خيارات لتختار احدها وانسبها وأكثر تأثيرا فتعمدت تلك الأيدي الخبيثة إلى نشر الفوضى وزعزعة امن عدن وشعبها من خلال ادخالهم في دوامة الفوضى و الفتن والتضليل والتفرقة والدم".

وبين المراقبون أن قطر تدعم العصابات الارهابية والجماعات المسلحة لتنفيذ مخطط الاصتدام بين ابناء عدن.

وأكدوا أن تلك الايادي الخبيثة تقدم كل ما لديها لتنفيذ مخططاتها في عدن وها نحن اليوم نقول للجميع شكرا اهالي عدن اثبتم انكم شعب يرفض الارهاب والتطرف والدمار، بقيادة اللواء شلال علي شايع مدير امن عدن.

وكشف مصدر أمنى في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، أن فريق المكافحة داهم منزل عضو الإخوان رامز الكمرانى وعثرت داخله على بندقية قنص وكمية من سلاح الكلاشنكوف وذخائر وصواعق متفجرة وعبوات وأحزمة ناسفة تستخدم فى عمليات الاغتيالات الإرهابية، مؤكدا أن صناديق الذخائر والأسلحة تحمل أوراق وشعارات دولة قطر.

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هذا بجانب ما نشره أحد المدونين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من مقطع فيديو يكشف ضبط الأسلحة القطرية، والتي علق عليها بالقول: "قطر تدخل الموت والفوضى وتهرب لحزب الإصلاح الإرهابى الأسلحة والذخائر وأدوات الموت إلى عدن والجنوب"، مضيفا: "اكتشاف أسلحة وأجهزة قطرية الصنع كانت فى وكر لحزب الإصلاح فى عدن، قبحهم الله،لم يدعموا أو يقدموا حتى شيء مفيد إلا الموت، هذا يدل على حجم المؤامرة التي تحيكها قطر وحزب الإصلاح ضد الجنوب".

وكان المتحدث باسم المجلس الجنوبي الانتقالي، قد أكد سابقًا أن قطر تستخدم شبكة الجزيرة للترويج إلى الحوثيين والإخوان المسلمين، مما يوفر لهم الدعم الإعلامي المفيد، كما أن حكومة الدوحة تقدم مساهمات مالية للحوثيين لتمكينهم من شراء أسلحة إضافية.

ومن جانبه، قال الصحفي المتخصص في شؤون الأقليات في إيران، قاسم المذحجي، "مكافحة الارهاب في عدن تضبط أسلحة قطرية في مقر حزب الاصلاح وفي الكويت تقبض علي خليه اخوانيه كانت تخطط لهجمات ارهابية في دولة مصر العربية".

وتابع:"جماعة الاخوان الارهابيين يسهلون لإيران عملية زعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي، وبالتالي مكافحة هذه الجماعة اصبح واجب".