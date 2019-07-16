التميمي يدشن امتحانات القبول بكلية الطب بجامعة سيئون للعام 2019

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اليوم ،امتحانات القبول بكلية الطب بجامعة سيئون للعام الجامعي 2019- 2020م في اطار عملية القبول لمختلف كليات الجامعة.

واوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور رياض منقوش ،بأن اجمالي الطلاب المتقدمين في كلية الطب 577 طالب وطالبة يتنافسون على 60مقعد في تخصص الطب البشري..مشيرا الى أن الاجمالي الكلي لجميع الطلاب المتقدمين في تخصصات الجامعة الخمس يبلغ ألف و987 طالبا وطالبة..منوها بان الطاقة الاستيعابية في كليات الجامعة ألف و390 طالب وطالبة .

وأعرب وكيل المحافظة المساعد عن أمله في افتتاح عدد من الأقسام العلمية الجديدة لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب المتقدمين ، متمنيا للطلاب بالتوفيق والنجاح ، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها رئاسة الجامعة في تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب .