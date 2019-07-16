نجاة محافظي لحج وتعز من موت وشيك إثر حادث مروري

تعرض محافظي محافظتي لحج وتعز لحادث مروري قبل قليل اثناء عودتهم من هيجة العبد الرابط بين لحج وتعز. وقالت مصادر محلية إن اللواء احمد عبدالله التركي محافظ لحج، ونبيل شمسان محافظ تعز، لم يتعرضا لأي اصابات بالغة وان حالتهما مستقرة . وكشفت المصادر التي تابعها "الخليج 365"، أن سبب الحادث تعطل مكابح المركبة التي كانت تقل كلا من المحافظين.

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