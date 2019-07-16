شكرا لقرائتكم خبر عن وردناالان :ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد يتجاوز كل الخطوط ويوجه صفعة مدوية للشيخ سلطان البركاني ولرئيس الوزراء معين عبد الملك ,,تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين مختلفتين الاولى لرئيس الوزراء معين عبد الملك والثانية لرئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني .

وفي الصورة تكشف الامارات مدى احتقارها لكل المسؤوليين اليمنيين وارفعهم مكانة وترفض ان يتم استقبالهم في العاصمة الاماراتية ابو ظبي الا من قبل النساء ..ليس عيبا في النساء ولكن رئيس مجلس النواب ورئيس ورئيس مجلس الوزراء مكانتهم الرسمية كبيرة وبالتالي لا بد من استقبالهم من قبل شخصيات بنفس الوزن.

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احد الناشطين علق ساخر " هذا قدركم وفي المرة القادمة سوف يستقبلكم اطفال او عمال البلدية في شوارع ابو ظبي .