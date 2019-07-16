شاهد بالفيديو قصر حاكم عربي شهير يتحول الى وكر للدعارة

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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، كشف الحالة المزرية التي وصل إليها منتجع للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، حيث يعاني الإهمال منذ 8 سنوات.
وكان “بن علي” يقضي عطلته الصيفية في حديقة مطلة على البحر، هي الآن تعاني الإهمال منذ 8 سنوات.
وقام عدد من الشبان بمبادرة لتنظيف الشاطئ ففوجئوا بحالته المزرية وتحوّل بعض أجزائه إلى “خربة” ووكر للأنشطة المخلة بالأخلاق .
ويقع القصر في منطقة “سيدي الظريف” المعروفة باستقطابها للسياح في فصل الصيف.
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