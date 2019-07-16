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شاهد بالفيديو قصر حاكم عربي شهير يتحول الى وكر للدعارة

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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، كشف الحالة المزرية التي وصل إليها منتجع للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، حيث يعاني الإهمال منذ 8 سنوات.

وكان “بن علي” يقضي عطلته الصيفية في حديقة مطلة على البحر، هي الآن تعاني الإهمال منذ 8 سنوات.

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وقام عدد من الشبان بمبادرة لتنظيف الشاطئ ففوجئوا بحالته المزرية وتحوّل بعض أجزائه إلى “خربة” ووكر للأنشطة المخلة بالأخلاق .

ويقع القصر في منطقة “سيدي الظريف” المعروفة باستقطابها للسياح في فصل الصيف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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