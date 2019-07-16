شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو قصر حاكم عربي شهير يتحول الى وكر للدعارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، كشف الحالة المزرية التي وصل إليها منتجع للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، حيث يعاني الإهمال منذ 8 سنوات.

وكان “بن علي” يقضي عطلته الصيفية في حديقة مطلة على البحر، هي الآن تعاني الإهمال منذ 8 سنوات.

Advertisements

وقام عدد من الشبان بمبادرة لتنظيف الشاطئ ففوجئوا بحالته المزرية وتحوّل بعض أجزائه إلى “خربة” ووكر للأنشطة المخلة بالأخلاق .

ويقع القصر في منطقة “سيدي الظريف” المعروفة باستقطابها للسياح في فصل الصيف.