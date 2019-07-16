أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 16 يوليو/ تموز 2019م، وهي كالتالي: تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في العاصمة عدن

https://www.alyamanalaraby. com/404218 قائمة بأسعار الخضروات والفواكه في مأرب

https://www.alyamanalaraby. com/404219 تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في المكلا

https://www.alyamanalaraby. com/404220 ارتفاع مستمر بأسعار الخضروات والفواكه بصنعاء

https://www.alyamanalaraby. com/404222 خالد بن سلمان: السعودية تدعم الحل السياسي في اليمن

https://www.alyamanalaraby. com/404223 جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تُشيد بالإعلان الأممي بشأن مساعدات اليمن

https://www.alyamanalaraby. com/404229 صحيفة: الإمارات لعبت دوراً بارزاً في إنقاذ اليمن من الحوثي الوكيل الحصري لإيران

https://www.alyamanalaraby. com/404231 عاجل.. تحليق لطيران التحالف في علو منخفض بأجواء صنعاء

https://www.alyamanalaraby. com/404233 "الخليج": اليمن يقع في صميم قلب الإمارات

https://www.alyamanalaraby. com/404234 التحالف يدمر تعزيزات حوثية في البيضاء

https://www.alyamanalaraby. com/404235 Advertisements ماذا قال محمد بن زايد عن موقف الإمارات بشأن اليمن خلال لقائه بالبركاني؟

https://www.alyamanalaraby. com/404240 استشهاد جندي برصاص مجهولين في سيئون بوادي حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/404244 الرئيس هادي: تنفيذ اتفاق السويد مفتاح للترتيبات اللاحقة

https://www.alyamanalaraby. com/404245 الدبيش يكشف عن شخصية حوثية بإجتماعات "السفينة" مُكلف من الإيرانيين

https://www.alyamanalaraby. com/404246 الحزام يفتح الطريق الدولي الرابط بين حضـرموت وشبـوة وعدن

https://www.alyamanalaraby. com/404263 تعرف على الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في المحافظات

https://www.alyamanalaraby. com/404269 الأمم المتحدة تبحث عن بديل لـ"لوليسغارد".. وهذه بعض الأسماء

https://www.alyamanalaraby. com/404272 وصول كميات كبيرة من مادة المازوت لمحطات كهرباء حضـرموت

https://www.alyamanalaraby. com/404277 تعرف على دور قطر في دعم الميليشيات الانقلابية والتنظيمات الارهابية

https://www.alyamanalaraby. com/404283 محللون يكشفون هدف قطر من خلال دعم الإصلاح بالأسلحة في عدن

https://www.alyamanalaraby. com/404287

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