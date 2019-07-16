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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 16 يوليو/ تموز 2019م، وهي كالتالي: 

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في العاصمة عدن
https://www.alyamanalaraby.com/404218

قائمة بأسعار الخضروات والفواكه في مأرب
https://www.alyamanalaraby.com/404219

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في المكلا
https://www.alyamanalaraby.com/404220

ارتفاع مستمر بأسعار الخضروات والفواكه بصنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/404222

خالد بن سلمان: تدعم الحل السياسي في اليمن
https://www.alyamanalaraby.com/404223

جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تُشيد بالإعلان الأممي بشأن مساعدات اليمن
https://www.alyamanalaraby.com/404229

صحيفة: الإمارات لعبت دوراً بارزاً في إنقاذ اليمن من الحوثي الوكيل الحصري لإيران
https://www.alyamanalaraby.com/404231

عاجل.. تحليق لطيران التحالف في علو منخفض بأجواء صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/404233

"الخليج": اليمن يقع في صميم قلب الإمارات
https://www.alyamanalaraby.com/404234

التحالف يدمر تعزيزات حوثية في البيضاء
https://www.alyamanalaraby.com/404235

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ماذا قال محمد بن زايد عن موقف الإمارات بشأن اليمن خلال لقائه بالبركاني؟
https://www.alyamanalaraby.com/404240

استشهاد جندي برصاص مجهولين في سيئون بوادي حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/404244

الرئيس هادي: تنفيذ اتفاق السويد مفتاح للترتيبات اللاحقة
https://www.alyamanalaraby.com/404245

الدبيش يكشف عن شخصية حوثية بإجتماعات "السفينة" مُكلف من الإيرانيين
https://www.alyamanalaraby.com/404246

الحزام يفتح الطريق الدولي الرابط بين حضـرموت وشبـوة وعدن
https://www.alyamanalaraby.com/404263

تعرف على الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في المحافظات
https://www.alyamanalaraby.com/404269

الأمم المتحدة تبحث عن بديل لـ"لوليسغارد".. وهذه بعض الأسماء
https://www.alyamanalaraby.com/404272

وصول كميات كبيرة من مادة المازوت لمحطات كهرباء حضـرموت
https://www.alyamanalaraby.com/404277

تعرف على دور قطر في دعم الميليشيات الانقلابية والتنظيمات الارهابية
https://www.alyamanalaraby.com/404283

محللون يكشفون هدف قطر من خلال دعم الإصلاح بالأسلحة في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/404287

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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